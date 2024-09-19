Генштаб обновил данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 130 российских оккупантов и полторы сотни единиц вражеской техники, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 638 140 (+1 130) человек,
- танков – 8 705 (+14) ед,
- боевых бронированных машин – 17 093 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 18 177 (+23) ед,
- РСЗО – 1189 (+1) ед,
- средств ПВО – 947 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 417 (+63) ед,
- крылатых ракет – 2 592 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 24 839 (+55) ед,
- специальной техники – 3 109 (+0) ед.
Данные уточняются.