Генштаб обновил данные о потерях российских войск за минувшие сутки

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 130 российских оккупантов и полторы сотни единиц вражеской техники, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.09.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 638 140 (+1 130) человек,

танков – 8 705 (+14) ед,

боевых бронированных машин – 17 093 (+13) ед,

артиллерийских систем – 18 177 (+23) ед,

РСЗО – 1189 (+1) ед,

средств ПВО – 947 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 417 (+63) ед,

крылатых ракет – 2 592 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 24 839 (+55) ед,

специальной техники – 3 109 (+0) ед.

Данные уточняются.