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Генштаб обновил данные о потерях российских войск за минувшие сутки

Генштаб обновил данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Фото: wikimedia.org

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 130 российских оккупантов и полторы сотни единиц вражеской техники, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 638 140 (+1 130) человек,
  • танков – 8 705 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин – 17 093 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 18 177 (+23) ед,
  • РСЗО – 1189 (+1) ед,
  • средств ПВО – 947 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 417 (+63) ед,
  • крылатых ракет – 2 592 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24 839 (+55) ед,
  • специальной техники – 3 109 (+0) ед.

Данные уточняются.

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