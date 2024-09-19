Bloomberg: Припинення транзиту російського газу через Україну не вплине на ринок ЄС

Припинення транзитної угоди між Росією та Україною 31 грудня мало вплине на зміцнений європейський ринок газу, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив голова німецької енергетичної компанії Uniper SE Майкл Льюїс, пише Bloomberg.

Хоча такі країни, як Австрія та Словаччина, все ще залежать від палива зі Сходу, припинення транзитної угоди між Росією та Україною 31 грудня мало вплине на зміцнений європейський ринок газу, зазначив генеральний директор Uniper Майкл Льюїс в інтерв’ю у середу.

"Певний обсяг газу зникне з ринку, але це вже враховано і відображено в цінах" , — сказав Льюїс на конференції Gastech у Х'юстоні.

"Загалом наша позиція перед зимою досить сильна".

Європа накопичила запаси газу раніше, ніж зазвичай перед опалювальним сезоном. Тепер вона також отримує стабільні поставки з Норвегії та збільшені імпорти зрідженого природного газу (СПГ) від таких виробників, як США, щоб компенсувати вже зменшені обсяги, що все ще надходять з Росії.

Uniper і Німеччина в цілому більше не купують газ у "Газпрому", російської державної газової компанії. Uniper була націоналізована під час енергетичної кризи 2022 року в рамках одного з найбільших корпоративних порятунків в історії Німеччини. Після вторгнення Росії в Україну та скорочення експорту газу до Європи, компанія, яка раніше була одним з ключових клієнтів "Газпрому", змушена була платити сотні мільйонів євро щодня за альтернативні постачання, і зробити це змогла лише за підтримки держави.

У червні Uniper отримала понад 13 мільярдів євро ($14 мільярдів) відшкодування за рішенням міжнародного арбітражу через невиконання

"Газпромом" постачань газу з середини 2022 року. Компанія розглядає всі варіанти того, як відшкодувати отримані судом збитки. "Це складний юридичний процес. Є кілька викликів" , — зазначив Льюїс.

"Це займе стільки часу, скільки буде потрібно".

Коли Льюїса запитали про альтернативи заміщення транзитної угоди, він відповів, що Uniper не має наміру купувати російський газ. Переговори з Росією щодо можливих мирних угод також не виглядають перспективними, оскільки війна в Україні триває вже третій рік.

"Ми маємо побачити завершення війни, перш ніж можна буде вести будь-які серйозні переговори, завершення війни та реальне відновлення відносин між ЄС і Росією" , — сказав він.

"Дуже важко уявити, що можна зробити".