Очільник МЗС Польщі пропонує передати Крим під управління ООН та провести референдум
Тимчасово анексований Крим потрібно передати під мандат ООН, аби там провели референдум, вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Під час зустрічі на 20-му форумі YES він наголосив, що для Росії, в тому числі для диктатора Владіміра Путіна, півострів має важливе символічне значення, а для України — важливе стратегічне, повідомляє Дзеркало тижня.
Та домовленість між сторонами, продовжив міністр, можлива лише за умови демілітаризації півострова.
"Якщо обидві країни захочуть, то тут можна було б знайти рішення. Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше. І ми могли б відкласти це на 20 років", — сказав він.
Також він назвав великою помилкою Заходу те, що українців змусили не воювати за Крим. Якби вони "воювали навіть символічно", Путін не наважився б почати вторгнення на Донбасі, впевнений Сікорський.
Раніше видання Wprost повідомляло, що президент Володимир Зеленський конфліктував з міністром Сікорським під час його візиту до Києва, додаючи, що польська сторона була здивована його стилем спілкування. Український лідер одразу звинуватив Варшаву у відсутності підтримки Київ на шляху до ЄС і заявив, що Польща повинна передати Україні більше військової техніки та збивати російські БпЛА і ракети ще до того, як вони входять у її повітряний простір.
Також Зеленський звинуватив країну у роздмухуванні теми Волинської трагедії з внутрішньополітичних міркувань.