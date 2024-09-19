Глава МИД Польши предлагает передать Крым под управление ООН и провести референдум

Временно аннексированный Крым нужно передать под мандат ООН, чтобы там провели референдум, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Во время встречи на 20-м форуме YES он подчеркнул, что для России, в том числе для диктатора Владимира Путина, полуостров имеет важное символическое значение, а для Украины — важное стратегическое, сообщает Зеркало недели.

Но договоренность между сторонами, продолжил министр, возможна только при демилитаризации полуострова.

"Если обе страны захотят, то здесь можно было бы найти решение. Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто являются законными жителями, и тому подобное. И мы могли бы отложить это на 20 лет" , — сказал он.

Также он назвал большой ошибкой Запада то, что украинцев заставили не воевать за Крым. Если бы они "воевали даже символически", Путин не решился бы начать вторжение на Донбассе, уверен Сикорский.

Ранее издание Wprost сообщало, что президент Владимир Зеленский конфликтовал с министром Сикорским во время его визита в Киев, добавляя, что польская сторона была удивлена его стилем общения. Украинский лидер сразу обвинил Варшаву в отсутствии поддержки Киева на пути в ЕС и заявил, что Польша должна передать Украине больше военной техники и сбивать российские БпЛА и ракеты еще до того, как они входят в ее воздушное пространство.

Также Зеленский обвинил страну в раздувании темы Волынской трагедии из-за внутриполитических соображений.