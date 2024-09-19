Як adidas досягнув шаленого успіху?

адідас — це один із найвідоміших та найпопулярніших спортивних брендів у світі, чия історія розпочинається у невеликій майстерні в маленькому містечку в Німеччині. Її заснували двоє братів — Адольф та Рудольф Дасслери, які в 1920-х роках почали виробляти взуття.

Познайомимося з історією?

Назва adidas виникла від скорочення імені та прізвища засновника: «Adi» від Адольф та «Das» — Дасслер. Логотип та знамениті три смужки з'явилися 1949 року й стали символами якості та інновацій. Від самого початку марка була зосереджена на розробці виробів, котрі б повністю відповідали потребам професійних легкоатлетів.

Компанія стрімко розвивалася на постійній основі та продовжувала розробляти інноваційні продукти, як-от бутси із замінними шипами, які забезпечували краще зчеплення із поверхнею. Ці нововведення допомогли багатьом покупцям досягати видатних результатів та встановлювати світові рекорди.

Яким ми можемо побачити адідас сьогодні?

В останні десятиліття фірма продовжує розвиватися, впроваджуючи нові розробки та екологічно чисті матеріали. Вона робить ставку на сталий розвиток та турботу про навколишнє середовище, виробляючи вироби за допомогою екологічної сировини. А також, активно підтримує спортивні заходи та молодіжні ініціативи, прагнучи надихати нове покоління на досягнення в спорті та повсякденному житті.

Сьогодні це не просто бренд, а символ якості, інновацій та спортивного духу. Завдяки своїй багатій спадщині та постійному прагненню до досконалості, adidas залишається лідером у світі спортивної моди та технологічності.

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