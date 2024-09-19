У Фінляндії планують розмістити два штаби НАТО – джерела

У Фінляндії буде розміщений штаб сухопутних військ НАТО у Північній Європі та штаб передових сухопутних військ Альянсу, повідомляє Укрінформ.

Згідно з даними видання Yle, незабаром буде ухвалено рішення про те, в яких містах Фінляндії будуть розміщені штаби НАТО.

Штаб сухопутних військ планується розмістити у Міккелі. Для початку, крім фінських офіцерів, там буде кілька десятків іноземних офіцерів.

Штаб передових сухопутних військ передбачається розмістити на півночі Фінляндії - у Соданкюля або Рованіємі.

Розташування жодного зі штабів наразі не затверджено.

Зазначається, що у понеділок міністри оборони Швеції та Фінляндії на пресконференції у Стокгольмі оголосили, що Швеція готова взяти на себе командування передовими сухопутними військами НАТО, які розмістять у Фінляндії.

Президент Фінляндії Александер Стубб, який перебуває з візитом у Тампере, прокоментував дані Yle, заявивши, що рішення про розміщення штабів НАТО ухвалюються "виходячи з військових інтересів, а не на основі регіональної політики".

За його словами, рішення поки не ухвалено.