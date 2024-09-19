В Финляндии планируют разместить два штаба НАТО – источники

В Финляндии будут размещены штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе и штаб передовых сухопутных войск НАТО, сообщает Укринформ.

Согласно данным издания Yle, вскоре будет принято решение о том, в каких городах Финляндии будут размещены штабы НАТО.

Штаб сухопутных войск планируется разместить в Миккеле. Для начала кроме финских офицеров там будет несколько десятков иностранных офицеров.

Штаб передовых сухопутных войск предполагается разместить на севере Финляндии – в Соданкюле или Рованиеми.

Расположение ни одного из штабов пока не утверждено.

Отмечается, что в понедельник министры обороны Швеции и Финляндии на пресс-конференции в Стокгольме объявили, что Швеция готова взять на себя командование передовыми сухопутными войсками НАТО, которые разместят в Финляндии.

Находящийся с визитом в Тампере президент Финляндии Александер Стубб прокомментировал данные Yle, заявив, что решения о размещении штабов НАТО принимаются "исходя из военных интересов, а не на основе региональной политики".

По его словам, решение пока не принято.