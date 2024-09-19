Міненерго: Ворожі обстріли знеструмлювали споживачів у 7 областях

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У Сумській області під час повітряної тривоги на підстанції вимикалось обладнання, знеструмлювались споживачі. Живлення відновлено. Обладнання включено в роботу.

У Чернігівській області внаслідок ворожих обстрілів знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без електропостачання залишались 4972 абоненти.

У Донецькій області під час повітряної тривоги знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та шахти. На момент інциденту у шахтах загалом перебувало 72 працівники, їх виведено на поверхню. Живлення частково відновлено.

Крім того, у південному регіоні з технологічних причин короткостроково відключалась високовольтна повітряна лінія.

У південно-східному регіоні з технологічних причин знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.