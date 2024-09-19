Депутати проголосували за перезавантаження Рахункової палати

Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт про Рахункову палату (10044-д). За проголосували 246 нардепів. Про це стало відомо з трансляції парламентаря Олексія Гончаренка, повідомляє Лівий берег.

Законопроєкт покликаний покращити зовнішній аудит відповідно до міжнародних стандартів. Це є однією з вимог Євросоюзу.

Документ посилює фінансову незалежність палати, розширює її повноваження (передбачає здійснення зовнішнього контролю щодо надходжень і використання коштів усіх місцевих бюджетів, державних і комунальних суб'єктів господарювання, надходження та використання коштів фондів державного соціального і пенсійного страхування, доходів і витрат НБУ, використання зовнішніх коштів.

Також там прописані зарплати членів Рахункової палати. Голова отримуватиме посадовий оклад у 55 прожиткових мінімумів працездатних осіб (зараз мінімум – 3023), плюс доплати в 20-50% від окладу та премії не більше 30%.

Нардеп Ярослав Железняк пояснив, що законопроєкт встановлює:

Розширення мандату на усі публічні фінанси (бюджети ОМС, кошти ДП і позабюджетні фонди),

Посилення фінансової, політичної та адміністративної незалежності РП,

Прозорий конкурс на членів РП з вирішальним голосом міжнародних експертів,

Формальні парламентські процедури для розгляду звітів та моніторингу виконання рекомендацій

Рахункова буде мати 11 (замість 13 зараз) членів

Впровадження періодичного зовнішнього оцінювання незалежними експертами з міжнародним досвідом аудиту.

Також змінюють принцип призначення голови палати, повідомила нардепа Ірина Геращенко.

"Якщо раніше секретар Рахункової обирався її членами, то цим проєктом пропонується одноосібне призначення головою палати. Цей законопроєкт є в переліку маяків МВФ і наших партнерів для отримання фінансової допомоги. Але його зміст, на думку "ЄС", не відповідає українській Конституції і посилює вплив ОП на Рахункову" , – пояснила вона.

Геращенко додала, що законопроєкт дає РП ті самі функції, що в Держаудитслужби.

Законопроєкт не був розглянутий на комітеті євроінтеграції, попри те, що він євроінтеграційний.