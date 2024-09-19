Депутаты проголосовали за перезагрузку Счетной палаты

Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект о Счетной палате (10044-д). За проголосовало 246 нардепов. Об этом стало известно по трансляции парламентария Алексея Гончаренко, сообщает Левый берег.

Законопроект призван улучшить внешний аудит в соответствии с международными стандартами. Это одно из требований Евросоюза.

Документ усиливает финансовую независимость палаты, расширяет ее полномочия (предусматривает осуществление внешнего контроля по поступлениям и использованию средств всех местных бюджетов, государственных и коммунальных субъектов хозяйствования, поступления и использования средств фондов государственного социального и пенсионного страхования, доходов и расходов НБУ, использование внешних средств.

Также там прописаны зарплаты членов Счетной палаты. Председатель будет получать должностной оклад у 55 прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас минимум – 3023) плюс доплаты в 20-50% от оклада и премии не более 30%.

Нардеп Ярослав Железняк пояснил, что законопроект устанавливает:

Расширение мандата на все публичные финансы (бюджеты ОМС, средства ГП и внебюджетные фонды),

Усиление финансовой, политической и административной независимости РП,

Прозрачный конкурс на членов РП с решающим голосом международных экспертов,

Формальные парламентские процедуры для рассмотрения отчетов и мониторинга выполнения рекомендаций

Счетная будет иметь 11 (вместо 13 сейчас) членов

Внедрение периодической внешней оценки независимыми экспертами с международным опытом аудита.

Также изменяют принцип назначения главы палаты, сообщила нардепа Ирина Геращенко.

"Если раньше секретарь Счетной избирался ее членами, то этим проектом предлагается единоличное назначение главой палаты. Этот законопроект есть в перечне маяков МВФ и наших партнеров для получения финансовой помощи. Но его содержание, по мнению "ЕС", не отвечает украинской Конституции и усиливает влияние ОП на Счетную" , – объяснила она .

Геращенко добавила, что законопроект дает РП те же функции, что у Госаудитслужбы.

Законопроект не был рассмотрен на комитете евроинтеграции, несмотря на то, что он евроинтеграционный.