У Microsoft розповіли, коли буде найбільше спроб втручання у вибори в США

Бред Сміт, президент технологічного гіганта Microsoft, 18 вересня виступив із попередженням щодо іноземних спроб вплинути на президентські вибори в США в листопаді, повідомляє Радіо Свобода.

"Найбільш небезпечний момент" настане за 48 годин до виборів, сказав Сміт на слуханнях у Сенаті США.

"Сьогодні ми бачимо, як Іран, Росія й Китай використовують кібероперації, спрямовані на вибори в США в листопаді. Іранські операції спрямовані на кандидатів обох партій, але вони схильні очорнювати кампанію колишнього президента Трампа, що вказує на надання переваги перемозі Гарріс.

Тим часом, російські операції схильні очорнювати кампанію віцепрезидентки Гарріс, це вказує на те, що перевагу вони надають перемозі Трампа. Китай, зі свого боку, має на меті збирати розвідувальні дані й розпалювати розбрат, хоча на сьогодні не виявляв чіткої переваги конкретному кандидату", – сказав Сміт.

Напередодні у своєму звіті компанія Microsoft зазначила, що "фабрики тролів", ймовірно, пов’язані з Кремлем, розповсюджують фейкові відео, спрямовані на дискредитацію кандидатки на посаду президента США від Демократичної партії Камали Гарріс.

У компанії зауважили, що пов’язані з Росією групи активізувалися наприкінці серпня – через місяць після виходу із передвиборчих перегонів нинішнього президента США Джо Байдена.

4 вересня США запровадили санкції проти головної редакторки російської державної медіамережі RT Маргарити Симоньян і ще дев’яти осіб у зв’язку зі спробами втручання у президентські вибори 2024 року.

У Міністерстві юстиції США повідомили, що двом співробітникам RT Костянтину Калашнікову й Олені Афанасьєвій висунули звинувачення у змові з метою відмивання грошей і порушенні закону США про іноагентів через участь у схемі вартістю 10 мільйонів доларів "зі створення і розповсюдження контенту для американської аудиторії з прихованими повідомленнями російського уряду".

Росія назвала цей крок "полюванням на відьом", спрямованим на залякування населення США.

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