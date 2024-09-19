В Microsoft рассказали, когда будет больше всего попыток вмешательства в выборы в США

Брэд Смит, президент технологического гиганта Microsoft, 18 сентября выступил с предупреждением иностранных попыток повлиять на президентские выборы в США в ноябре, сообщает Радио Свобода.

"Самый опасный момент" наступит за 48 часов до выборов, сказал Смит на слушаниях в Сенате США.

"Сегодня мы видим, как Иран, Россия и Китай используют кибероперации, направленные на выборы в США в ноябре. Иранские операции направлены на кандидатов обеих партий, но они склонны очернять кампанию бывшего президента Трампа, указывающую на предпочтение победе Харрис.

Между тем, российские операции склонны очернять кампанию вице-президента Харрис, это указывает на то, что предпочитают ﻿﻿ победу Трампа. Китай, со своей стороны, имеет целью собирать разведывательные данные и разжигать раздор, хотя на сегодняшний день не проявлял четкого преимущества конкретному кандидату" , – сказал Смит.

Накануне в своем отчете компания Microsoft отметила, что "фабрики троллей", предположительно связанные с Кремлем, распространяют фейковые видео, направленные на дискредитацию кандидатки на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис.

В компании отметили, что связанные с Россией группы активизировались в конце августа – через месяц после выхода из предвыборной гонки нынешнего президента США Джо Байдена.

4 сентября США ввели санкции против главной редактора российской государственной медиа сети RT Маргариты Симоньян и еще девяти человек в связи с попытками вмешательства в президентские выборы 2024 года.

В Министерстве юстиции США сообщили, что двум сотрудникам RT Константину Калашникову и Елене Афанасьевой выдвинули обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона США об иноагентах из-за участия в схеме стоимостью 10 миллионов долларов "по созданию и распространению контента для американской аудитории правительства".

Россия назвала этот шаг "охотой на ведьм", направленной на устрашение населения США.

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