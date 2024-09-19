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У Раді пояснили, чому не буде демобілізації військовослужбовців

У Раді пояснили, чому не буде демобілізації військовослужбовців
Фото: president.gov.ua

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін вважає, що демобілізації військовослужбовців не буде до завершення війни і військового стану, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Рахманін в інтерв′ю "УП"

"Поки не буде скасовано воєнний стан і не завершиться війна в той чи інший спосіб, демобілізації не може бути за визначенням. Є указ президента про мобілізацію. От коли буде видано указ про демобілізацію, всі мобілізовані будуть звільнені в запас".

Він уточнив заяву свого колеги по фракції Романа Костеннка щодо можливої демобілізації. За словами Рахманіна, мова йшла про "звільнення з військової служби".

"Наприклад, якщо в тебе певні проблеми зі здоров'ям чи певні родинні обставини. Йшлося про те, щоб розширити категорію цих людей за рахунок тих, хто відслужив певну кількість місяців", - пояснив він.

Рахманін нагадав, що під час обговорення "мобілізаційного закону" його пропозиція полягала в тому, щоб звільняти з військової служби навіть під час воєнного стану тих громадян, які були призвані на військову службу під час мобілізації і вислужили не менше 24 місяців, з яких 18 – безпосередньо в зонах бойових дій, відповідно до бойових розпоряджень і бойових наказів.

У той же час, зазначив нардеп, Генштаб вважає, що "оскільки термін завершення бойових дій невідомий, а масштаб бойових дій навряд чи буде змінюватися, то вони поки що виступають проти дострокового звільнення громадян із військової служби".

Що було раніше:

  • У червні секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки з фракції "Голос" Роман Костенко у коментарі "Українській правді" заявив, що Генеральний штаб Збройних сил задоволений нинішніми темпами мобілізації. Якщо вони не зміняться до кінця літа, можна буде вносити до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію.
  • У липні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, відповідаючи на питання, чи збирається парламент розглядати законопроєкт про демобілізацію, навів приклад Центральної ради, та наголосив, що демобілізацію не проводять під час війни.

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