У Раді пояснили, чому не буде демобілізації військовослужбовців

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін вважає, що демобілізації військовослужбовців не буде до завершення війни і військового стану, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Рахманін в інтерв′ю "УП"

"Поки не буде скасовано воєнний стан і не завершиться війна в той чи інший спосіб, демобілізації не може бути за визначенням. Є указ президента про мобілізацію. От коли буде видано указ про демобілізацію, всі мобілізовані будуть звільнені в запас".

Він уточнив заяву свого колеги по фракції Романа Костеннка щодо можливої демобілізації. За словами Рахманіна, мова йшла про "звільнення з військової служби".

"Наприклад, якщо в тебе певні проблеми зі здоров'ям чи певні родинні обставини. Йшлося про те, щоб розширити категорію цих людей за рахунок тих, хто відслужив певну кількість місяців" , - пояснив він.

Рахманін нагадав, що під час обговорення "мобілізаційного закону" його пропозиція полягала в тому, щоб звільняти з військової служби навіть під час воєнного стану тих громадян, які були призвані на військову службу під час мобілізації і вислужили не менше 24 місяців, з яких 18 – безпосередньо в зонах бойових дій, відповідно до бойових розпоряджень і бойових наказів.

У той же час, зазначив нардеп, Генштаб вважає, що "оскільки термін завершення бойових дій невідомий, а масштаб бойових дій навряд чи буде змінюватися, то вони поки що виступають проти дострокового звільнення громадян із військової служби".

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