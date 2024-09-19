В Раде объяснили, почему не будет демобилизации военнослужащих

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин считает, что демобилизации военнослужащих не будет до завершения войны и военного положения, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Рахманин в интервью "УП".

"Пока не будет отменено военное положение и не завершится война тем или иным способом, демобилизации не может быть по определению. Есть указ президента о мобилизации. Вот когда будет издан указ о демобилизации, все мобилизованные будут уволены в запас".

Он уточнил заявление своего коллеги по фракции Романа Костенко о возможной демобилизации. По словам Рахманина, речь шла об "увольнении с военной службы".

"Например, если у тебя определенные проблемы со здоровьем или определенные семейные обстоятельства. Речь шла о том, чтобы расширить категорию этих людей за счет тех, кто отслужил определенное количество месяцев" , - пояснил он.

Рахманин напомнил, что при обсуждении "мобилизационного закона" его предложение заключалось в том, чтобы увольнять с военной службы даже во время военного положения тех граждан, которые были призваны на военную службу по мобилизации и выслужили не менее 24 месяцев, из которых 18 - непосредственно в зонах боевых действий, в соответствии с боевыми распоряжениями и боевыми приказами.

В то же время, отметил нардеп, Генштаб считает, что "поскольку срок завершения боевых действий неизвестен, а масштаб боевых действий вряд ли будет меняться, то они пока выступают против досрочного увольнения граждан с военной службы".

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