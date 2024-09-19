"Укренерго" фіксує зниження споживання електроенергії у четвер

У четвер, 19 вересня, запланований імпорт електроенергії із сусідніх країн до України становить 17 879 МВт-годин, експорт не здійснюється. Про це йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.

"Імпорт: відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 17 879 МВт-год., з максимальною потужністю в окремі години до 1532 МВт. Експорт: не відбувається і не передбачається" , - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" зауважують, що споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 19 вересня, його рівень, станом на 9:30, був на 4,3% нижчим, ніж в той самий час 18 вересня.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був таким же, як і попереднього робочого дня – у вівторок, 17 вересня.