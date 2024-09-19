"Укрэнерго" фиксирует снижение потребления электроэнергии в четверг

В четверг, 19 сентября, планируемый импорт электроэнергии из соседних стран в Украину составляет 17 879 МВт-часов, экспорт не осуществляется. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", сообщает Укринформ.

"Импорт: будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 17 879 МВт-ч., с максимальной мощностью в отдельные часы до 1532 МВт. Экспорт: не происходит и не предполагается" , - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отмечают, что потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 19 сентября, его уровень, по состоянию на 9:30, был на 4,3% ниже, чем в то же время 18 сентября.

Вчера суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был таким же, как и в предыдущий рабочий день – во вторник, 17 сентября.