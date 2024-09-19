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Рада проголосувала за закон про приватизацію держбанків у другому читанні

Рада проголосувала за закон про приватизацію держбанків у другому читанні
Фото: Pixabay

Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт #11474 про особливості приватизації держбанків.﻿ Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє Економічна правда.

"За" законопроєкт проголосували 260 нардепів.

Зокрема, норма дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку, а не лише 100% акцій держави.

Крім того:

  • розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;
  • підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;
  • включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;
  • оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;
  • враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;
  • приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;
  • запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.

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