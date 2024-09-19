Рада проголосувала за закон про приватизацію держбанків у другому читанні

Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт #11474 про особливості приватизації держбанків.﻿ Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє Економічна правда.

"За" законопроєкт проголосували 260 нардепів.

Зокрема, норма дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку, а не лише 100% акцій держави.

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