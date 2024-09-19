Рада проголосовала за закон о приватизации госбанков во втором чтении

Верховная Рада одобрила в целом законопроект #11474 об особенностях приватизации госбанков.﻿ Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.

"За" законопроект проголосовали 260 нардепов.

В частности, норма позволяет продажу любой доли государства в банке, а не только 100% акций государства.

Кроме того: