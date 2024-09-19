Рада проголосовала за закон о приватизации госбанков во втором чтении
Верховная Рада одобрила в целом законопроект #11474 об особенностях приватизации госбанков. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.
"За" законопроект проголосовали 260 нардепов.
В частности, норма позволяет продажу любой доли государства в банке, а не только 100% акций государства.
Кроме того:
- расширяет круг потенциальных инвесторов, продажу которым готово рассмотреть государство;
- повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продаже;
- включает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продаже и процедуре самой продажи;
- обновляет правила определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;
- учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор;
- приводит требования к договору купли-продажи в соответствие с рыночными практиками;
- предотвращает негативное влияние на процедуру продажи (например, остановку продажи) со стороны бывших бенефициарных владельцев или текущих миноритарных акционеров.