Ізраїль запропонував нову угоду з евакуацією лідера ХАМАС з Гази – ЗМІ

Ізраїль запропонував нову угоду про перемир’я з ХАМАС, яка передбачає одночасне звільнення всіх заручників, припинення бойових дій в Секторі Гази, а також безпечну евакуацію з анклаву для лідера бойовиків Ях'ї Сінвара і його соратників.﻿ Про це пише Times of Israel, повідомляє Укрінформ.

Запропонований план передбачає звільнення палестинських в'язнів, ув'язнених в Ізраїлі, демілітаризацію сектора і створення нової системи управління Газою, йдеться в повідомленні, поширеному громадською телерадіокомпанією Kan. Більше подробиць не наводиться.

Згідно з повідомленням, урядовий уповноважений у справах заручників Гал Хірш повідомив сім'ям заручників, що ізраїльська пропозиція була представлена минулого тижня чиновниками з Білого дому і Державного департаменту. Ця пропозиція була запропонована як "план Б".

The Jerusalem Post пише, що нова пропозиція передбачає, що всі ізраїльські заручники, живі і мертві, будуть негайно повернуті Ізраїлю. В обмін на це Ізраїль погоджується вивести свої війська з Гази, а посередники створять багатонаціональні сили для нагляду за виконанням угоди.

Лідер ХАМАСу Ях'я Сінвар і провідні терористи отримають можливість виїхати з Гази до третьої країни, як і звільнені терористи, які будуть відправлені до третіх країн, і їм не дозволять повернутися до Сектору Гази або на Західний берег річки Йордан.

Високопоставлений єгипетський чиновник, який розмовляв з американцями, сказав виданню, що Сінвар наполягає, щоб Ізраїль зобов'язався не переслідувати його після угоди.

Нагадаємо, Ізраїль через посередників – Катар, Єгипет і США – уже кілька місяців намагається укласти перемир’я з ХАМАСом, яке передбачає звільнення заручників.

Сторони не можуть дійти компромісу щодо кількості палестинських вʼязнів, яких звільнять в обмін на ізраїльських заручників; контролю за кордоном між Газою та Єгиптом і вільного пересування палестинців територією Гази.