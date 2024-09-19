Израиль предложил новое соглашение по эвакуации лидера ХАМАС из Газы – СМИ

Израиль предложил новое соглашение о перемирии с ХАМАС, предусматривающее одновременное освобождение всех заложников, прекращение боевых действий в Секторе Газа, а также безопасную эвакуацию из анклава для лидера боевиков Яхьи Синвара и его соратников. Об этом пишет Times of Israel, сообщает Укринформ.

Предложенный план предусматривает освобождение палестинских заключенных, заключенных в Израиле, демилитаризацию сектора и создание новой системы управления Газой, говорится в сообщении, распространенном общественной телерадиокомпанией Kan. Больше подробностей не приводится.

Согласно сообщению правительственный уполномоченный по делам заложников Гал Хирш сообщил семьям заложников, что израильское предложение было представлено на прошлой неделе чиновниками из Белого дома и Государственного департамента. Это предложение было предложено как "план Б".

The Jerusalem Post пишет, что новое предложение предполагает, что все израильские заложники, живые и мертвые, будут немедленно возвращены Израилю. В обмен на это Израиль соглашается вывести свои войска из Газы, а посредники создадут многонациональные силы по надзору за выполнением соглашения.

Лидер ХАМАСа Яхья Синвар и ведущие террористы получат возможность выехать из Газы в третью страну, как и освобожденные террористы, которые будут отправлены в третьи страны, и им не позволят вернуться в Сектор Газы или на Западный берег реки Иордан.

Говорящий с американцами высокопоставленный египетский чиновник сказал изданию, что Синвар настаивает, чтобы Израиль обязался не преследовать его после соглашения.

Напомним, Израиль через посредников – Катар, Египет и США – уже несколько месяцев пытается заключить перемирие с ХАМАСом, предусматривающее освобождение заложников.

Стороны не могут прийти к компромиссу по количеству палестинских заключенных, которые будут освобождены в обмен на израильских заложников; контроля за границей между Газой и Египтом и свободного передвижения палестинцев по территории Газы.