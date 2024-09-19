ЄС перед наближенням зими допоможе Україні відремонтувати об'єкти генерації
Євросоюз перед наближенням зими допоможе Україні відремонтувати енергетичні об’єкти, що забезпечують приблизно 15% потреб у споживанні, повідомляє Європейська правда.
Про це оголосила на брифінгу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Вона оголосила план енергетичної допомоги ЄС для України за трьома напрямками, перший з яких – ремонт пошкоджених російськими обстрілами об’єктів.
Фон дер Ляєн нагадала, що внаслідок системних обстрілів Росією української енергосистеми знищено приблизно половину всієї генерації, що за масштабами співставно з енергосистемами Латвії, Литви та Естонії разом.
"Всього Україні на цю зиму потрібно 17 ГВт потужності… 80% українських ТЕС зруйновані, і третина ГЕС. На цьому ми зосередимо наші зусилля з відновлення, з метою відновити 2,5 ГВт генерації на цю зиму. Це приблизно 15% потреб України", – оголосила президентка Єврокомісії.
Вона нагадала, що Україна отримала вже понад 10 тисяч генераторів і трансформаторів через Механізм цивільного захисту ЄС від різних країн, і така допомога продовжить надходити.
"У Литві поступово розбирають цілу ТЕС і "по шматочках" перевозять в Україну з нашою підтримкою, де знову зберуть її. Це яскравий доказ прагнення країн-членів та ЄС підтримувати Україну", – розповіла фон дер Ляєн.
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, що для підтримки побитої обстрілами української енергосистеми цієї зими ЄС планує збільшити експорт електроенергії в Україну, а також готує постачання енергообладнання.
За її оцінками, Україну чекає непроста зима, але ситуація не буде катастрофічною.