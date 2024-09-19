ЕС перед приближением зимы поможет Украине отремонтировать объекты генерации

Евросоюз перед приближением зимы поможет Украине отремонтировать энергетические объекты, обеспечивающие примерно 15% потребностей в потреблении, сообщает Европейская правда.

Об этом объявила на брифинге президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она объявила план энергетической помощи ЕС для Украины по трем направлениям, первое из которых – ремонт поврежденных российскими обстрелами объектов.

Фон дер Ляйен напомнила, что в результате системных обстрелов Россией украинской энергосистемы уничтожена примерно половина всей генерации, что по масштабам сопоставимо с энергосистемами Латвии, Литвы и Эстонии вместе взятых.

"Всего Украине на эту зиму нужно 17 ГВт мощности... 80% украинских ТЭС разрушены и треть ГЭС. На этом мы и сосредоточим наши усилия по восстановлению, с целью восстановить 2,5 ГВт генерации на эту зиму. Это примерно 15% потребностей Украины", – объявила президент Еврокомиссии.

Она напомнила, что Украина получила уже более 10 тысяч генераторов и трансформаторов через Механизм гражданской защиты ЕС от разных стран, и такая помощь продолжит поступать.

"В Литве постепенно разбирают целую ТЭС и "по кусочкам" перевозят в Украину с нашей поддержкой, где снова соберут ее. Это яркое доказательство стремления стран-членов и ЕС поддерживать Украину", – рассказала фон дер Ляйен.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, что для поддержки разбитой обстрелами украинской энергосистемы этой зимой ЕС планирует увеличить экспорт электроэнергии в Украину, а также готовит поставки энергооборудования.

По ее оценкам, Украину ждет непростая зима, но ситуация не будет катастрофической.