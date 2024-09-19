У Німеччині заявили про подолання залежності від російського газу

Німеччина подолала дефіцит російського газу, а енергетична криза в країні закінчилась. Про це у середу, 18 вересня, на зустрічі з жителями Оснабрюка сказав міністр економіки Німеччини Роберт Габек. Про це пише Welt, повідомляє ЛігаБізнес.

"Відсутність російського газу більше не відчувається. Дефіциту газу більше немає" , – сказав він.

Німеччина понад два роки, з червня 2022 року, перебуває у стані аварійної ситуації щодо газової безпеки. Його активували влітку 2022 року, коли Росія почала скорочувати постачання газу в Німеччину, а потім взагалі перекрила експорт. Цей рівень тривоги досі не зняли, попри те, що найгірші побоювання не справдилися, і Німеччина успішно перебула дві зими.

До початку повномасштабної російсько-української війни Німеччина була найбільшим імпортером російського газу.

Водночас Габек визнав, що ціни на газ у Німеччині відтепер перевищуватимуть докризовий рівень.