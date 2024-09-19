В Германии заявили о преодолении зависимости от российского газа

Германия преодолела дефицит российского газа, а энергетический кризис в стране закончился. Об этом в среду, 18 сентября, на встрече с жителями Оснабрюка сказал министр экономики Германии Роберт Хабек. Об этом пишет Welt, сообщает Лига.Бизнес.

"Отсутствие российского газа больше не ощущается. Дефицита газа больше нет" , – сказал он.

Германия более двух лет, с июня 2022 года, находится в состоянии аварийной ситуации по газовой безопасности. Он был активирован летом 2022 года, когда Россия начала сокращать поставки газа в Германию, а затем вообще перекрыла экспорт. Этот уровень тревоги до сих пор не сняли, несмотря на то, что самые плохие опасения не оправдались, и Германия успешно прошла две зимы.

До начала полномасштабной российско-украинской войны Германия была крупнейшим импортером российского газа.

При этом Хабек признал, что цены на газ в Германии теперь будут превышать докризисный уровень.