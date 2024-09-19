В Україні почали видавати посвідчення водія нового зразка. Нові бланки мають захист із трьох літер та шести цифр, повідомляє РБК-Україна.

Кому треба звертатися за новим посвідченням, пояснив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик в ефірі телемарафону "Єдині новини".

У сервісних центрах МВС з 1 серпня почали видавати посвідчення водія нового зразка. Оновлений бланк має три літери і шість цифр захисного елементу. Новий захист спрямований на зменшення кількості випадків підробки документів.

"Що стосується усіх посвідчень водія, які видавалися в Україні раніше, вони залишаються чинними" , - пояснив Микола Рудик.

Він зазначив, що посвідчення водія треба обмінювати в таких випадках:

якщо втратили свої водійські права;

або їх викрали;

закінчився термін дії;

змінилися анкетні дані.

Є декілька способів замовити послугу заміни посвідчення водія:

за допомогою мобільного застосунку "Дія";

електронного "кабінету водія﻿";

під час візиту до територіального сервісного центру МВС.

Виготовлене посвідчення водія можна отримати через доставку поштою. Так само можна отримати документ в електронній формі.

Для візиту можна обрати наближений сервісний центр МВС. Із собою треба мати документ, що підтверджує особу, а також ідентифікаційний код. Під час воєнного стану для відновлення посвідчення немає необхідності мати з собою медичну довідку.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні почали видавати оновлені бланки посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспорту. Вони матимуть додаткові елементи захисту.

Також повідомлялося, що українські чоловіки, які перебувають за кордоном, не зможуть отримати посвідчення водія, якщо не оновили військово-облікові дані.