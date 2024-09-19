В Украине начали выдавать водительские права нового образца. Новые бланки имеют защиту из трех букв и шести цифр, сообщает РБК-Украина.

Кому нужно обращаться за новым удостоверением, объяснил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык в эфире телемарафона "Единые новости".

В сервисных центрах МВД с 1 августа начали выдавать водительские права нового образца. Обновленный бланк содержит три буквы и шесть цифр защитного элемента. Новая защита направлена на уменьшение количества случаев подделки документов.

"Что касается всех водительских удостоверений, которые выдавались в Украине раньше, они остаются в силе" , - пояснил Николай Рудык.

Он отметил, что водительское удостоверение нужно обменивать в следующих случаях:

если потеряли свои водительские права;

или их украили;

истек срок действия;

изменились анкетные данные.

Есть несколько способов заказать услугу замены водительского удостоверения:

с помощью мобильного приложения "Дія";

электронного "кабинета водителя﻿";

во время визита в территориальный сервисный центр МВД.

Изготовленное водительское удостоверение можно получить через доставку по почте. Также можно получить документ в электронной форме.

Для посещения можно выбрать приближенный сервисный центр МВД. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность, а также идентификационный код. Во время военного положения для восстановления удостоверения нет необходимости иметь медицинскую справку.

Напомним, мы писали, что в Украине начали выдавать обновленные бланки водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспорта. У них будут дополнительные элементы защиты.

Также сообщалось, что украинские мужчины, находящиеся за границей, не смогут получить водительские права, если не обновили военно-учетные данные.