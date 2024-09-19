Європарламент закликав дозволити Україні бити по законних військових цілях в РФ

У своїй резолюції депутати Європарламенту вимагають від країн ЄС зняти нинішні обмеження, які заважають Україні використовувати західні системи озброєнь проти законних військових цілей в Росії, повідомляє Європейська правда.

У тексті, ухваленому в четвер, 19 вересня, 425 голосами "за", 131 – "проти" і 63 – "утрималися", зазначається, що без зняття нинішніх обмежень Україна не може повною мірою реалізувати своє право на самооборону і залишається вразливою до нападів на своє населення та інфраструктуру.

Європарламентарі підкреслили, що недостатні поставки боєприпасів і обмеження на їх використання "можуть звести нанівець вплив зусиль, докладених до цього часу", і висловили жаль з приводу зменшення обсягів двосторонньої військової допомоги Україні з боку країн ЄС.

"Депутати Європарламенту повторно закликають держави-члени виконати своє зобов'язання до березня 2023 року поставити Україні один мільйон боєприпасів, а також прискорити постачання зброї, систем протиповітряної оборони та боєприпасів, включаючи ракети Taurus" , – повідомили у Європарламенті.

Резолюція також закликає держави-члени ЄС продовжувати і розширювати політику санкцій Ради ЄС проти Росії, Білорусі, а також країн і організацій, що не входять до ЄС, які надають Росії військові технології та технології подвійного призначення.

Крім того, євродепутати засудили нещодавню передачу Іраном балістичних ракет Росії і закликали до посилення санкцій проти Тегерана і Північної Кореї за їхню участь у підтримці війни Росії проти України.

Вони також хочуть бачити більше китайських фізичних та юридичних осіб у санкційному списку ЄС, а також більш жорсткі заходи для систематичного вирішення проблеми обходу санкцій компаніями з ЄС, третіми сторонами та країнами, що не входять до ЄС.

Закликаючи ЄС та його держави-члени активно працювати над досягненням якомога ширшої міжнародної підтримки України та визначенням мирного вирішення війни, депутати Європарламенту зазначають, що будь-яке рішення має ґрунтуватися на повній повазі до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Вони також вважають, що відповідальність за російські воєнні злочини і репарації та інші виплати з боку Москви є важливими аспектами будь-якого рішення.