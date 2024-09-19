Европарламент призвал разрешить Украине бить по законным военным целям в РФ

В своей резолюции депутаты Европарламента требуют от стран ЕС снять нынешние ограничения, которые мешают Украине использовать западные системы вооружений против законных военных целей в России, сообщает Европейская правда.

В тексте, принятом в четверг, 19 сентября, 425 голосами "за" (131 были "против" и 63 – "воздержались"), отмечается, что без снятия нынешних ограничений Украина не может в полной мере реализовать свое право на самооборону и остается уязвимой к нападениям на свое население и инфраструктуру.

Европарламентарии подчеркнули, что недостаточные поставки боеприпасов и ограничения на их использование "могут свести на нет влияние усилий, приложенных до сих пор", и выразили сожаление по поводу уменьшения объемов двусторонней военной помощи Украине со стороны стран ЕС.

"Депутаты Европарламента повторно призывают государства-члены выполнить свое обязательство до марта 2023 года поставить Украине один миллион боеприпасов, а также ускорить поставки оружия, систем противовоздушной обороны и боеприпасов, включая ракеты Taurus" , – сообщили в Европарламенте.

Резолюция также призывает государства-члены ЕС продолжать и расширять политику санкций Совета ЕС против России, Беларуси, а также стран и организаций, не входящих в ЕС, которые предоставляют России военные технологии и технологии двойного назначения.

Кроме того, евродепутаты осудили недавнюю передачу Ираном баллистических ракет России и призвали к усилению санкций против Тегерана и Северной Кореи за их участие в поддержке войны России против Украины.

Они также хотят видеть больше китайских физических и юридических лиц в санкционном списке ЕС, а также более жесткие меры для систематического решения проблемы обхода санкций компаниями из ЕС, третьими сторонами и странами, не входящими в ЕС.

Призывая ЕС и его государства-члены активно работать над достижением как можно более широкой международной поддержки Украины и определением мирного решения войны, депутаты Европарламента отмечают, что любое решение должно основываться на полном уважении к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Они также считают, что ответственность за российские военные преступления и репарации и другие выплаты со стороны Москвы являются важными аспектами любого решения.