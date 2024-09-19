Бізнес в Україні стикається зі спадом відновлення виробництва – опитування

У серпні 2024 року українські підприємства повідомили про покращення очікувань у перспективі шести місяців та відсутність значних змін в очікуваннях на наступні два роки. Водночас спостерігалось значне падіння темпів відновлення виробництва. Про це свідчать дані опитування Інституту економічних досліджень (ІЕД), повідомляє ЛігаБізнес.

ІЕД провів опитування серед 458 промислових підприємств, що розташовані у 21 із 27 областей України.

У серпні порівняно з липнем Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) суттєво погіршився: з 0,13 до 0,08 (шкала від -1 до +1). Водночас значення ІВДА залишилось найнижчим для мікропідприємств та зменшувалось другий місяць поспіль.

Частка підприємств, що працюють на 100% потужності, в серпні суттєво не змінилась – 10%, порівняно з 11% у липні. Частка підприємств, що працюють із завантаженістю до чверті потужності, зросла вчетверо: з 4% до 15%.

Компаній, які не можуть передбачити фінансово-економічну ситуацію на підприємстві на наступні пів року, стало менше – з 28% в липні до 21,2% в серпні. Проте частка фірм, які не можуть передбачити, що буде з діяльністю підприємства у наступні два роки, залишається стабільною з травня 2024 року — на рівні близько 30%.

"Таким чином зменшення темпів відновлення практично ніяк не вплинуло на визначеність підприємств щодо їхніх довгострокових перспектив: компанії досить чітко розуміють власні плани на наступні два роки" , — зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Термін нових замовлень у компаній зріс майже вдвічі: з чотирьох місяців у липні до семи місяців у серпні. Це найбільше значення за останній рік.

Також зросла частка підприємств із замовленнями на рік та більше наперед (до 18%). А частка підприємств, які мають замовлення не більше ніж на два місяці, становить 46%, що стало найменшим рівнем за останній рік.

У серпні певних змін зазнав рейтинг перешкод для діяльності бізнесу. Проблеми з електропостачанням залишаються на першому місці третій місяць поспіль. Суттєво збільшилась частка тих, хто повідомляв про брак робочої сили внаслідок призову та/або виїзду працівників. На третьому місці в рейтингу – перешкода "небезпечно працювати".