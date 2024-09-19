Бизнес в Украине сталкивается со спадом восстановления производства – опрос

В августе 2024 года украинские предприятия сообщили об улучшении ожиданий в перспективе шести месяцев и отсутствии значительных изменений в ожиданиях на следующие два года. Вместе с тем, наблюдалось значительное падение темпов возобновления производства. Об этом свидетельствуют данные опроса Института экономических исследований (ИЭИ), сообщает Лига.Бизнес.

ИЭИ провел опрос среди 458 промышленных предприятий, расположенных в 21 из 27 областей Украины.

В августе по сравнению с июлем индекс восстановления деловой активности (ИВДА) существенно ухудшился: с 0,13 до 0,08 (шкала от -1 до +1). При этом значение ИИДА осталось самым низким для микропредприятий и уменьшалось второй месяц подряд.

В то же время доля предприятий, работающих на 100% мощности, в августе существенно не изменилась – 10%, по сравнению с 11% в июле. Доля предприятий, работающих с загруженностью до четверти мощности, выросла в четыре раза: с 4% до 15%.

Компаний, которые не могут предусмотреть финансово-экономическую ситуацию на предприятии на следующие полгода, стало меньше – с 28% в июле до 21,2% в августе. Однако доля фирм, которые не могут предположить, что будет с деятельностью предприятия в течение следующих двух лет, остается стабильной с мая 2024 года — на уровне около 30%.

"Таким образом, уменьшение темпов восстановления практически никак не повлияло на определенность предприятий относительно их долгосрочных перспектив: компании достаточно четко понимают собственные планы на следующие два года" , — отметила исполнительный директор ИЭИ Оксана Кузякив.

Срок новых заказов у компаний вырос почти вдвое: с четырех месяцев в июле до семи месяцев в августе. Это самое большое значение за последний год.

Также выросла доля предприятий с заказами на год и больше вперед (до 18%). А доля предприятий, имеющих заказы не более двух месяцев, составила 46%, что стало наименьшим уровнем за последний год.

В августе определенные изменения претерпели рейтинг препятствий для деятельности бизнеса. Проблемы с электроснабжением остаются на первом месте третий месяц. Существенно увеличилась доля тех, кто сообщал о нехватке рабочей силы в результате призыва и/или выезда работников. На третьем месте в рейтинге – препятствие "опасно работать".