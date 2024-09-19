Іран евакуював з Лівану посла та 95 інших поранених через вибухи

Іран евакуював свого посла з Лівану і 95 інших пацієнтів, які зазнали поранень під час вибухів сотень пристроїв зв’язку. З посиланням на офіційних осіб, повідомляє Радіо Свобода.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі відвідав пораненого дипломата Моджтабу Амані в лікарні в Тегерані 19 вересня.

Державні ЗМІ повідомляли, що Амані зазнав «легкого поранення» після вибухів пейджерів 17 вересня.

Визнане терористичним у США ліванське угруповання «Хезболла», яке було ціллю вибухів, є союзником Ірану.

18 вересня сталася друга хвиля вибухів пристроїв зв’язку – цього разу рацій.

«Хезболла» й іранські ЗМІ звинуватили в тому, що сталося, Ізраїль. Влада Ізраїлю публічно не визнавала відповідальності.

Загалом внаслідок вибухів загинули, за останніми даними, 37 людей, понад три тисячі – зазнали поранень.

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