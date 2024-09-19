Иран эвакуировал из Ливана посла и 95 других раненых из-за взрывов

Иран эвакуировал своего посла из Ливана и 95 других пациентов, которые получили ранения при взрывах сотен устройств связи. Со ссылкой на официальных лиц, сообщает Радио Свобода.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетил раненого дипломата Моджтабу Амани в больнице в Тегеране 19 сентября.

Государственные СМИ сообщали, что Амани получил «легкое ранение» после взрывов пейджеров 17 сентября.

Признанная террористической в США ливанская группировка «Хезболла», которая была целью взрывов, является союзником Ирана.

18 сентября произошла вторая волна взрывов устройств связи – на этот раз раций.

«Хезболла» и иранские СМИ обвинили в произошедшем Израиль. Власти Израиля публично не признавали ответственности.

Всего в результате взрывов погибли, по последним данным, 37 человек, более трех тысяч – получили ранения.

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