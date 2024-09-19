Нардепові Тищенку продовжили запобіжний захід

Печерський райсуд Києва на два місяці продовжив Миколі Тищенку запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт та носіння електронного браслета, повідомляє Суспільне.

Прокурори клопотали про продовження запобіжного заходу на два місяці та заборону покидати місце проживання, а також про продовження на два місяці носіння електронного браслета та виконання обов’язків.

Адвокати просили суд змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт з 12 ночі до 7 ранку, або відпустити нардепа під особисте зобов’язання.

Сам Тищенко також просив відпустити його під особисте зобов'язання.