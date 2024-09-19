Нардепу Тищенко продлили меру пресечения

Печерский райсуд Киева на два месяца продлил Николаю Тищенко меру пресечения - круглосуточный домашний арест и ношение электронного браслета, сообщает Суспільне.

Прокуроры ходатайствовали о продлении меры пресечения на два месяца и запрете покидать место жительства, а также о продлении на два месяца ношения электронного браслета и исполнения обязанностей.

Адвокаты просили суд изменить меру пресечения на ночной домашний арест с 12 ночи до 7 утра, или отпустить нардепа под личное обязательство.

Сам Тищенко также просил отпустить его под личное обязательство.