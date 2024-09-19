Дослідження показало, що Telegram лідирує серед джерел новин в українців

2024 року Telegram продовжує залишатися основною соціальною мережею, за допомогою якої українці отримують новини. І хоча за останній рік його частка зросла лише на 1%, він є основним джерелом інформації для 73%, повідомляє Дзеркало тижня.

Вона зазначила, що ця соцмережа значно переважає інші, які використовують українці у побутовому спілкуванні і за останній рік його популярність зросла до 81%. Що ж стосується інших соцмереж, з яких українці черпають дані, то за рік більше зросла популярність YouTube – до 19%, однак впала популярність як джерела інформації Facebook – з 19 до 16%.

Водночас половина українців вважають, що держава не має втручатись в роботу Telegram, третина вважають корисною певну регуляцію, а 4% виступають за заборону його в Україні.

В разі його заборони половина українців, зокрема 52%, шукатимуть інші джерела споживання новин, 31% користуватимуться Telegram і далі через сервіси обходу, а ще чверть готові підписатись на ті ж ресурси та блогерів на інших сервісах.

Чутки про можливість заборони соцмережі Telegram активніше почали циркулювати у суспільстві після арешту її засновника Павла Дурова у Франції. Зокрема, мова йшла про активне використання срцмережі в інтересах російської армії.

Однак на фоні цих подій Telegram непомітно ввів можливість користувачам скаржитися модераторам на приватні чати, що знімає одну із претензій до соцмережі.