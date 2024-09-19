Исследование показало, что Telegram лидирует среди источников новостей у украинцев

В 2024 году Telegram продолжает оставаться основной социальной сетью, посредством которой украинцы получают новости. И хотя за последний год его доля выросла всего на 1%, он является основным источником информации для 73%, сообщает Зеркало недели.

Такие данные исследования медиапотребления в Украине представила директор Internews Network в Украине, руководитель Медийной программы USAID в Украине Джиллиан МакКормак.

Она отметила, что эта соцсеть значительно превосходит другие, которые используют украинцы в бытовом общении и за последний год его популярность выросла до 81%. Что касается других соцсетей, из которых украинцы черпают данные, то за год больше возросла популярность YouTube – до 19%, однако упала популярность как источники информации Facebook – с 19 до 16%.

В то же время, половина украинцев считают, что государство не должно вмешиваться в работу Telegram, треть считают полезной определенную регуляцию, а 4% выступают за запрет его в Украине.

В случае его запрета половина украинцев, в частности 52%, будут искать другие источники потребления новостей, 31% будут пользоваться Telegram и дальше через сервисы обхода, а четверть готовы подписаться на те же ресурсы и блоггеров на других сервисах.

Слухи о возможности запрещения соцсети Telegram активнее начали циркулировать в обществе после ареста ее основателя Павла Дурова во Франции. В частности, речь шла об активном использовании сети в интересах российской армии.

Однако на фоне событий Telegram незаметно ввел возможность пользователям жаловаться модераторам на частные чаты, что снимает одну из претензий к соцсети.