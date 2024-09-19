Україна та Швеція обговорили можливість підготовки українських пілотів

Делегація Міністерства оборони України з офіційним візитом відвідала Швецію, де сторони обговорили поглиблення співпраці у сферах підготовки українських льотчиків, розробку нових оборонних політик, доктрин та впровадження інноваційних рішень. З посиланням на Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це йшлося на зустрічах заступника міністра оборони України з європейської інтеграції Олександра Балануци з представниками керівництва Міністерства оборони Швеції, а також дослідницьких і навчальних установ.

"Україна прагне не лише переймати досвід наших партнерів, а й ділитися власними передовими напрацюваннями. Війна трансформується щодня, і українські військові платять високу ціну за цей досвід. Ми хочемо, щоб наші знання допомогли союзникам сформувати уявлення про сучасні бойові дії" , - зазначив Балануца.

Крім того, заступник міністра оборони України та голова оборонної політики Міністерства оборони Швеції Вікторія Мальмер обговорили співпрацю з українськими дослідницькими та інноваційними установами для спільної розробки нових оборонних політик і доктрин.

На зустрічі з представниками Центру моделювання бойових дій Повітряних сил Швеції українська делегація детально ознайомилася з процесом підготовки шведських пілотів на авіаційних симуляторах. Українська сторона висловила зацікавленість у підготовці своїх пілотів та інших фахівців Повітряних сил ЗСУ у Швеції.

Окрім цього, було обговорено стан передачі Україні літаків повітряної розвідки та контролю ACS 890, їхню інтеграцію в українську систему ППО, а також питання взаємодії з наявною бойовою авіацією України.