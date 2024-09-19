Украина и Швеция обсудили возможность подготовки украинских пилотов

Делегация Министерства обороны Украины с официальным визитом посетила Швецию, где стороны обсудили углубление сотрудничества в сферах подготовки украинских летчиков, разработки новых оборонных политик, доктрин и внедрения инновационных решений. Со ссылкой на Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом шла речь на встречах заместителя министра обороны Украины по европейской интеграции Александра Балануцы с представителями руководства Министерства обороны Швеции, а также исследовательских и учебных учреждений.

"Украина стремится не только перенимать опыт наших партнеров, но и делиться собственными передовыми наработками. Война трансформируется ежедневно, и украинские военные платят высокую цену за этот опыт. Мы хотим, чтобы наши знания помогли союзникам сформировать представление о современных боевых действиях" , - отметил Балануца.

Кроме того, заместитель министра обороны Украины и глава оборонной политики Министерства обороны Швеции Виктория Мальмер обсудили сотрудничество с украинскими исследовательскими и инновационными учреждениями для совместной разработки новых оборонных политик и доктрин.

На встрече с представителями Центра моделирования боевых действий Воздушных сил Швеции украинская делегация подробно ознакомилась с процессом подготовки шведских пилотов на авиационных симуляторах. Украинская сторона выразила заинтересованность в подготовке своих пилотов и других специалистов Воздушных сил ВСУ в Швеции.

Кроме этого, обсуждалось состояние передачи Украине самолетов воздушной разведки и контроля ACS 890, их интеграция в украинскую систему ПВО, а также вопросы взаимодействия с имеющейся боевой авиацией Украины.