Міндовкілля фіксує погіршення якості води в річці Десна на Сумщині

Якість води в річці Десна на території Київської та Чернігівської областей знаходиться в межах норми, а ситуація в Сумській області на річці Сейм погіршилася﻿. Про це заявило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, повідомляє Ділова столиця.

"19 вересня якість води на річці Десна у місцях водозаборів на Київщині у межах норми… Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено. Загибелі риби не виявлено. По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень не зафіксовано" , — йдеться в повідомленні.

За даними "Київводоканалу" та оцінками науковців, очисні споруди Київводоканалу справляться із забрудненням у разі його доходження до точок водозабору. Тож якість води у кранах споживачів не зміниться та відповідатиме вимогам Державних санітарних норм і правил, підкреслили в Міндовкілля.

Якість води у річці Сейм на території Сумської області погіршилася.

"На Сумщині зберігається погіршення якості води у верхніх пунктах моніторингу. Ймовірне джерело забруднення – на території Росії. Найгірші показники фіксуються на ділянці с.Пруди – с.Мутин. Хімічне споживання кисню у порівнянні з минулою добою знизилось… Азот амонійний перебуває в межах норми" , — зазначили у відомстві.

В Чернігівській області якість води у Сеймі покращується.

"На Чернігівщині відбувається покращення якості води р. Сейм. Всі досліджувані показники перебувають у межах нормативів окрім марганцю в пункті м. Батурин. Тут він перевищує норму в 1,2 рази… По азоту загальному, залізу загальному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не зафіксовано" , — додали в Міндовкілля.

Результати вимірювань проб води в Десні в Чернігівській області свідчать, що якість води також покращилась у всіх пунктах. Розчинений кисень перебуває в межах норми.

"За результатами вимірювань пріоритетних забруднюючих речовин проб води річок Сейм та Десна у Чернігівській області, перевищень екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено" , — констатували в міністерстві.

Нагадаємо, у річці Сейм, що протікає в Курській області РФ в зоні бойових дій, а потім впадає в Десну, Державне агентство меліорації та рибного господарства зафіксувало значне перевищення концентрації забруднюючих речовин. У Чернігові вода в Десні потемніла, фіксувався масовий замор риби.