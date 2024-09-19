Минсреды фиксирует ухудшение качества воды в реке Десна на Сумщине

Качество воды в реке Десна на территории Киевской и Черниговской областей находится в пределах нормы, а ситуация в Сумской области на реке Сейм ухудшилась﻿. Об этом заявило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, сообщает Деловая столица.

"19 сентября качество воды на реке Десна в местах водозаборов на Киевщине в пределах нормы… Превышений по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено. Гибели рыбы не обнаружено. По азоту аммонийному, нитритам и хлоридам превышений зафиксировано" , — говорится в сообщении.

По данным Киевводоканала и оценкам ученых, очистные сооружения Киевводоканала справятся с загрязнением в случае его дохода до точек водозабора. Так что качество воды в кранах потребителей не изменится и будет соответствовать требованиям Государственных санитарных норм и правил, подчеркнули в Министерстве окружающей среды.

Качество воды в реке Сейм на территории Сумской области ухудшилось.

"На Сумщине сохраняется ухудшение качества воды в верхних пунктах мониторинга. Вероятный источник загрязнения – на территории России. Худшие показатели фиксируются на участке с.Пруды – с.Мутин. Химическое потребление кислорода по сравнению с прошлыми сутками снизилось… Азот аммонийный находится в пределах нормы" , — отметили в ведомстве.

В Черниговской области качество воды в Сейме улучшается.

"На Черниговщине происходит улучшение качества воды р. Сейм. Все исследуемые показатели находятся в пределах нормативов кроме марганца в пункте г. Батурин. Здесь он превышает норму в 1,2 раза… По азоту общему, железу общему, нитритам, фосфатам и хлоридам превышений не зафиксировано" , — добавили в Минокружение.

Результаты измерений проб воды в Десне Черниговской области свидетельствуют, что качество воды также улучшилось во всех пунктах. Растворенный кислород находится в пределах нормы.

"По результатам измерений приоритетных загрязняющих веществ проб воды рек Сейм и Десна в Черниговской области, превышений экологических нормативов качества по содержанию пестицидов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено" , — констатировали в министерстве.

Напомним, в реке Сейм, протекающей в Курской области РФ в зоне боевых действий, а затем впадает в Десну, Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства зафиксировало значительное превышение концентрации загрязняющих веществ. В Чернигове вода в Десне потемнела, фиксировался массовый мор рыбы.