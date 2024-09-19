У ЄС уже говорять з Україною про прискорені процедури вступу - Стефанішина

Віцепрем'єр і міністр юстиції Ольга Стефанишина вважає, що європейські партнери готові до особливого ставлення до переговорів про вступ України до ЄС. Про це вона заявила на конференції Accession Exchange Forum, повідомляє Європейська правда.

За словами віцепрем’єрки, що є відповідальною за євроінтеграцію України та очолює переговорну команду України, на зустрічах з європейськими партнерами вже обговорюються механізми прискорення інтеграції.

"На кожній зустрічі я чую два запитання – чи ми сприймаємо весь обсяг права ЄС, і чи потребуємо ми процедур прискореної інтеграції" , – заявила вона.

Стефанішина наголосила, що питання про готовність імплементувати весь обсяг EU acquis, тобто законодавства ЄС – стандартне у переговорах з державами-кандидатами, оскільки сторона ЄС має переконатися у цьому, зрозуміти, де можуть знадобитися перехідні періоди тощо.

"Але щодо прискореної інтеграції – це вже щось нове. Ми свого часу ініціювали ці розмови, а тепер нас про це питає сторона ЄС" , – пояснила вона.

Стефанішина також підкреслила, що сприймає це як готовність ЄС до адаптації цих процедур, оскільки перші кроки для прискорення вже відбуваються.

Зокрема, ЄС готовий відійти від своїх правил щодо послідовного проходження усіх етапів на шляху до членства.