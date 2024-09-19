В ЕС уже говорят с Украиной об ускоренных процедурах вступления - Стефанишина
Вице-премьер и министр юстиции Ольга Стефанишина считает, что европейские партнеры готовы к особому отношению в переговорах о вступлении Украины в ЕС. Об этом она заявила на конференции Accession Exchange Forum, сообщает Европейская правда.
По словам вице-премьера, которая является ответственной за евроинтеграцию Украины и возглавляет переговорную команду Украины, на встречах с европейскими партнерами уже обсуждаются механизмы ускорения интеграции.
"На каждой встрече я слышу два вопроса – воспринимаем ли мы весь объем права ЕС и нуждаемся ли мы в процедурах ускоренной интеграции", – заявила она.
Стефанишина отметила, что вопрос о готовности имплементировать весь объем EU acquis, то есть законодательства ЕС – стандартный в переговорах с государствами-кандидатами, поскольку сторона ЕС должна убедиться в этом, понять, где могут понадобиться переходные периоды, и тому подобное.
"Но что касается ускоренной интеграции – это уже что-то новое. Мы в свое время инициировали эти разговоры, а теперь нас об этом спрашивает сторона ЕС", – пояснила она.
Стефанишина также подчеркнула, что воспринимает это как готовность ЕС к адаптации этих процедур, поскольку первые шаги для ускорения уже происходят.
В частности, ЕС готов отойти от своих правил относительно последовательного прохождения всех этапов на пути к членству.
"В отличие от стандартного подхода, мы делаем все параллельно", – пояснила она.