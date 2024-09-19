У Пентагоні стурбовані готовністю Ізраїлю до наземної операції в Лівані - WSJ

Хвиля вибухів пейджерів та інших електронних пристроїв Хезболли посилила занепокоєння Пентагону щодо можливої наземної війни, яка може спалахнути на півдні Лівану між Ізраїлем та Хезболлою. Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Новое время.

Як сказано в матеріалі, напередодні хвилі вибухів у Лівані 16 вересня міністр оборони США Ллойд Остін заявив іншим високопосадовцям Пентагону, що побоюється, що Ізраїль після місяців атак з боку Хезболли може розпочати наступ. Терористичне угруповання Хезболла підтримується Іраном та контролює більшу частину південного Лівану.

«Я дуже стурбований тим, що ситуація виходить з-під контролю» , — зазначив високопоставлений представник міністерства оборони США.

Як зауважив обізнаний співрозмовник WSJ, ізраїльські військові в останні дні перекинули з південної частини країни на північ дивізію спецпризначенців і десантників, що складається з тисячі солдатів. Кілька місяців ця дивізія діяла в Газі.

Американські офіційні особи заявили, що не бачать жодних ознак неминучого вторгнення Ізраїлю. До того ж можуть пройти тижні, перш ніж ізраїльські війська вийдуть на позиції для початку великого наступу. Однак, за словами представників оборонного відомства США, Ізраїль може віддати наказ про проведення невеликої операції без інших серйозних військових кроків, сказано в матеріалі.

18 вересня речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявляв, що досі існує спосіб закінчити кризу дипломатичним, а не військовим шляхом.

Державний секретар США Ентоні Блінкен також зазначав, що «вкрай важливо, аби всі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть призвести до ескалації конфлікту».Раніше канал CNN із посиланням на джерела повідомляв, що ізраїльські чиновники попередили США про те, що країна збирається провести операцію в Лівані, але не надали жодних подробиць.