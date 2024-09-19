В Пентагоне обеспокоены готовностью Израиля к наземной операции в Ливане - WSJ

Волна взрывов пейджеров и других электронных устройств Хезболлы усилила беспокойство Пентагона относительно возможной наземной войны, которая может вспыхнуть на юге Ливана между Израилем и Хезболлой.﻿ Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Новое время.

Как сказано в материале, накануне волны взрывов в Ливане 16 сентября министр обороны США Ллойд Остин заявил другим высокопоставленным чиновникам Пентагона, что опасается, что Израиль после месяцев атак со стороны Хезболлы может начать наступление. Террористическая группировка Хезболла поддерживается Ираном и контролирует большую часть южного Ливана.

«Я очень обеспокоен тем, что ситуация выходит из-под контроля» , — отметил высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Как заметил осведомленный собеседник WSJ, израильские военные в последние дни перебросили из южной части страны на север дивизию спецназовцев и десантников, состоящую из тысячи солдат. Несколько месяцев эта дивизия действовала в Газе.

Американские официальные лица заявили, что не видят никаких признаков неизбежного вторжения Израиля. К тому же могут пройти недели, прежде чем израильские войска выйдут на позиции для начала крупного наступления. Однако, по словам представителей оборонного ведомства США, Израиль может отдать приказ о проведении небольшой операции без других серьезных военных шагов, сказано в материале.

18 сентября спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что до сих пор существует способ закончить кризис дипломатическим, а не военным путем.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен также отмечал, что «крайне важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могут привести к эскалации конфликта».

Ранее канал CNN со ссылкой на источники сообщал, что израильские чиновники предупредили США о том, что страна собирается провести операцию в Ливане, но не предоставили никаких подробностей.