Прикордонники вилучили скрипку можливого авторства Страдіварі

З України намагалися вивезти скрипку, що може бути оригінальним інструментом, виготовленим італійським майстром Антоніо Страдіварі.﻿﻿ З посиланням на дані ДПСУ, повідомляє Українська правда.

Скрипка маркована як Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728. Її виявили у багажнику автомобіля марки "MITSUBISHI" у пункті пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею.

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"Скрипка може бути оригінальним інструментом, виготовленим італійським майстром Антоніо Страдіварі. Цей інструмент вирізняється особливою чистотою звучання й неабияк цінується у світі.

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