Close button

Прикордонники вилучили скрипку можливого авторства Страдіварі

Прикордонники вилучили скрипку можливого авторства Страдіварі
Фото: dpsu.gov.ua

З України намагалися вивезти скрипку, що може бути оригінальним інструментом, виготовленим італійським майстром Антоніо Страдіварі.﻿﻿ З посиланням на дані ДПСУ, повідомляє Українська правда.

Скрипка маркована як Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728. Її виявили у багажнику автомобіля марки "MITSUBISHI" у пункті пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею.

b6e3855-1.jpg
dpsu.gov.ua
"Скрипка може бути оригінальним інструментом, виготовленим італійським майстром Антоніо Страдіварі. Цей інструмент вирізняється особливою чистотою звучання й неабияк цінується у світі.
c3579df-2.jpg
dpsu.gov.ua
Представники митниці музичний інструмент вилучили. Чи становить він культурну та історичну цінність, встановить експертиза", - заявили прикордонники.

Новини

Популярні теми форуму

analytics