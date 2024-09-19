Прикордонники вилучили скрипку можливого авторства Страдіварі
З України намагалися вивезти скрипку, що може бути оригінальним інструментом, виготовленим італійським майстром Антоніо Страдіварі. З посиланням на дані ДПСУ, повідомляє Українська правда.
Скрипка маркована як Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728. Її виявили у багажнику автомобіля марки "MITSUBISHI" у пункті пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею.
"Скрипка може бути оригінальним інструментом, виготовленим італійським майстром Антоніо Страдіварі. Цей інструмент вирізняється особливою чистотою звучання й неабияк цінується у світі.
Представники митниці музичний інструмент вилучили. Чи становить він культурну та історичну цінність, встановить експертиза", - заявили прикордонники.