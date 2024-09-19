Пограничники изъяли скрипку возможного авторства Страдивари
Из Украины пытались вывезти скрипку, которая может быть оригинальным инструментом, изготовленным итальянским мастером Антонио Страдивари. Со ссылкой на данные ГПСУ, сообщает Украинская правда.
Скрипка маркирована как Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728. Ее обнаружили в багажнике автомобиля марки "MITSUBISHI" в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.
"Скрипка может быть оригинальным инструментом, изготовленным итальянским мастером Антонио Страдивари. Этот инструмент отличается особой чистотой звучания и изрядно ценится в мире.
Представители таможни музыкальный инструмент изъяли. Представляет ли он культурную и историческую ценность, установит экспертиза", - заявили пограничники.