Close button

Пограничники изъяли скрипку возможного авторства Страдивари

Пограничники изъяли скрипку возможного авторства Страдивари
Фото: dpsu.gov.ua

Из Украины пытались вывезти скрипку, которая может быть оригинальным инструментом, изготовленным итальянским мастером Антонио Страдивари.﻿﻿ Со ссылкой на данные ГПСУ, сообщает Украинская правда.

Скрипка маркирована как Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728. Ее обнаружили в багажнике автомобиля марки "MITSUBISHI" в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.

a143745-1.jpg
dpsu.gov.ua
"Скрипка может быть оригинальным инструментом, изготовленным итальянским мастером Антонио Страдивари. Этот инструмент отличается особой чистотой звучания и изрядно ценится в мире.
ac3b297-2.jpg
dpsu.gov.ua
Представители таможни музыкальный инструмент изъяли. Представляет ли он культурную и историческую ценность, установит экспертиза", - заявили пограничники.

Новости

Популярные темы форума

analytics