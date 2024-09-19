В Італії через повені евакуювали близько тисячі людей, двоє зниклі безвісти

Унаслідок повені та зсувів ґрунту, які спричинив шторм Борис, з півночі Італії евакуювали приблизно 1 тис. людей, двоє вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє The Guardian, повідомляє Новое время.

Зазначається, що приблизно 1 тис. людей була евакуйована в північному італійському регіоні Емілія-Романья. Також двох людей вважають зниклими безвісти в Траверсарі (провінція Равенна) після виходу з берегів річки Ламоне.

The Guardian пише, пожежники провели в регіоні понад 500 рятувальних операцій, зокрема за допомогою гелікоптерів, щоб підняти людей із затоплених будинків. Наразі там зачинені школи та призупинений рух на залізниці.

Повідомлень про загиблих немає, пише газета.

Схожа ситуація в регіоні Емілія-Романья була у травні 2023 року. Тоді загинули 17 людей, сказано в матеріалі.