В Италии из-за наводнений эвакуировано около тысячи человек, двое пропавших без вести

В результате наводнения и оползней, которые повлек за собой шторм Борис, с севера Италии эвакуировали примерно 1 тыс. человек, двое считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает The Guardian, сообщает Новое время.

Отмечается, что примерно 1 тыс. человек была эвакуирована в северном итальянском регионе Эмилия-Романья. Также двух человек считают пропавшими без вести в Траверсари (провинция Равенна) после выхода из берегов реки Ламоне.

The Guardian пишет, пожарные провели в регионе более 500 спасательных операций, в том числе с помощью вертолетов, чтобы поднять людей из затопленных домов. Сейчас там закрыты школы и приостановлено движение на железной дороге.

Сообщений о погибших нет, пишет газета.

Похожая ситуация в регионе Эмилия-Романья была в мае 2023 года. Тогда погибли 17 человек, сказано в материале.