Іранський слід: В Ізраїлі заявили про запобігання спробі вбивства Нетаньяху
Ізраїль заявив про плани Ірану вбити ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньягу. У зв'язку з цим було арештовано ізраїльського бізнесмена. З посиланням на ABC News, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
За попередніми даними, поліція та спецслужби Ізраїлю звинувачують ізраїльського бізнесмена у тому, що він двічі незаконно переправлявся в Іран через Туреччину. Під час цього він нібито зустрічався з представниками розвідки, які керували потенційними змовами з Тегерана.
Ймовірно, мова про 73-річного бізнесмена з міста Ашкелон Моті Мамана. Він в Ірані обговорював плани нападу на:
- Нетаньягу;
- міністра оборони Йоава Галланта;
- керівника розвідки "Шин-Бет" Ронен Бар;
- колишнього прем'єр-міністра Нафталі Беннета.
"Громадянин Ізраїлю вимагав передоплату в розмірі 1 мільйон доларів перед виконанням будь-яких дій. Іранські агенти відхилили його запит і повідомили, що зв'яжуться з ним у майбутньому", - заявили в ізраїльській службі безпеки "Шин-Бет".
Бізнесмен ймовірно отримав еквівалент близько 558 000 доларів у євро за участь у зустрічах зі співробітниками іранської розвідки. Йому було висунуто звинувачення 19 вересня 2024 року.