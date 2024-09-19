Іранський слід: В Ізраїлі заявили про запобігання спробі вбивства Нетаньяху

Ізраїль заявив про плани Ірану вбити ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньягу. У зв'язку з цим було арештовано ізраїльського бізнесмена.﻿ З посиланням на ABC News, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За попередніми даними, поліція та спецслужби Ізраїлю звинувачують ізраїльського бізнесмена у тому, що він двічі незаконно переправлявся в Іран через Туреччину. Під час цього він нібито зустрічався з представниками розвідки, які керували потенційними змовами з Тегерана.

Ймовірно, мова про 73-річного бізнесмена з міста Ашкелон Моті Мамана. Він в Ірані обговорював плани нападу на:

Нетаньягу;

міністра оборони Йоава Галланта;

керівника розвідки "Шин-Бет" Ронен Бар;

колишнього прем'єр-міністра Нафталі Беннета.

"Громадянин Ізраїлю вимагав передоплату в розмірі 1 мільйон доларів перед виконанням будь-яких дій. Іранські агенти відхилили його запит і повідомили, що зв'яжуться з ним у майбутньому" , - заявили в ізраїльській службі безпеки "Шин-Бет".

Бізнесмен ймовірно отримав еквівалент близько 558 000 доларів у євро за участь у зустрічах зі співробітниками іранської розвідки. Йому було висунуто звинувачення 19 вересня 2024 року.