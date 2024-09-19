Иранский след: В Израиле заявили о предотвращениии попытки убийства Нетаньяху

Израиль заявил о планах Ирана убить израильского премьера Биньямина Нетаньяху. В связи с этим был арестован израильский бизнесмен.﻿ Со ссылкой на ABC News, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По предварительным данным, полиция и спецслужбы Израиля обвиняют израильского бизнесмена в том, что дважды незаконно переправлялся в Иран через Турцию. Во время этого он якобы встречался с представителями разведки, руководившими потенциальными сговорами Тегерана.

Вероятно, речь идет о 73-летнем бизнесмене из города Ашкелон Моти Мамана. Он в Иране обсуждал планы нападения на:

Нетаньяху;

министра обороны Йоава Галланта;

руководителя разведки "Шин-Бет" Ронен Бар;

бывшего премьер-министра Нафтали Беннета.

"Гражданин Израиля требовал предоплату в размере 1 миллиона долларов перед выполнением каких-либо действий. Иранские агенты отклонили его запрос и сообщили, что свяжутся с ним в будущем" , - заявили в израильской службе безопасности "Шин-Бет".

Бизнесмен, вероятно, получил эквивалент около 558 000 долларов в евро за участие во встречах с сотрудниками иранской разведки. Ему было предъявлено обвинение 19 сентября 2024 года.